FOTOD JA VIDEO ⟩ Telesõus «Ma näen su häält» paneb end sel nädalal proovile külalisnõunik Koit Toome

Populaarses Kanal 2 telesõus esitletakse seitsmest salapärasest lauljast koosnevat gruppi, keda identifitseeritakse nende elukutse järgi. Kaks võistlejat peavad auhinnaraha nimel kuue vooru jooksul püüdma grupist kõrvaldada halvad vokalistid ehk teesklejad, ilma et oleks kuulnud neid kunagi laulmas. Abiks on vaid vihjed ja kuulsustest koosnev nõunike kogu.

Sel pühapäeval kuuluvad nõunike kogusse Grete Kuld, Evelin Võigemast, Andrei Zevakin, Mart Juur ning külalisnõunikuna astub üles Koit Toome.

Nõunikud Mart Juur, Grete Kuld, Andrei Zevakin, Evelin Võigemast ja külalisnõunik Koit Toome. Foto: Rauno Liivand

Teesklejate ja lauljate eristamine pole sugugi lihtne

Eelnevad saated on näidanud, et tundmatute seast teesklejate ja lauljate eristamine ei ole sugugi lihtne. Vahel on nende väljaselgitamiseks kasuks tulnud nõunike sisetunne ning detailide märkamine, kuid vahel on nende taibukad vihjed viinud arvajad hoopis eksiteele.

Andrei Zevakin ütles pärast eelmist saadet, et kui neli lauljat järjest välja langesid, kadus motivatsioon sootuks. «Meil tekkis tunne, et ei teagi, kas me enam julgeme midagi öelda või mitte,» sõnas Zevakin.

Mängust haaratud saatejuht

Piret Laosi vahetut ja äärmiselt professionaalset saatejuhtimist on kiidetud nii erinevates arvamusartiklites kui ka ühismeedia kommentaariumites. Laos leiab, et ta läheb mänguga väga kaasa ning vahel tal kogunisti ununeb, et ta on vaid arvajaid toetav saatejuht.

Saatejuht Piret Laos leiab, et ta läheb mänguga väga kaasa. Foto: Rauno Liivand

«See on uskumatu, kui väga ma lähen arvajate paati, mul on vahel selline tunne, nagu ma mängiks ise. Mul on tunne, et justkui minu elu või raha oleks kaalul,» ütleb Laos.

Kõik on ettearvamatu

Saate «Ma näen su häält» kommunikatsioonijuht Tõnu Tamm lisab, et vaatajatel ei tasu kokkumängu kahtlustada. «Tõepoolest on kõik saates toimuv juhuslik ja ettearvamatu. Saatejuht, nõunikud ega külalisnõunik ei ole teadlikud, kes tundmatutest laulda oskab ja kes mitte. Samuti ei ole viimasesse vooru jõudnud tundmatu ja külalisnõunik mitte kunagi omavahel duetti harjutanud,» ütleb Tamm.

Samuti lubab kommunikatsioonijuht, et kuigi praegu on viimasesse vooru jõudnud ainult lauljad, siis järgnevatel nädalatel tuleb selles osas üllatusi.