ŠOKEERIV ÜLESTUNNISTUS ⟩ Supermodell Bella Hadid käis ilukirurgi noa all juba lapseeas

25-aastane Bella Hadid tunnistas avameelses intervjuus, et kahetseb nüüd ninaoperatsioonil käimist. «Soovin, et oleksin oma esivanemate nina hinnanud,» ütleb ta. Bella ilukirurgia kohta on juba aastaid ringelnud spekulatsioonid. Paljud arvavad, et ta külastas ilukirurgi endise Prantsusmaa esileedi, modell Carla Bruni pildiga, sest need kaks on äravahetamiseni sarnased.