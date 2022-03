ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: ukraina lapsed peavad Eestis kindlasti õppima eesti koolides

Mõnikord on tunne, et me oleme Eesti sisepoliitilistes suutmatustes, kabinetivaikuses, peataolekutes ning otsustamatuses jõudnud mingisse kohta, mis meenutab tagurpidi uisutajate liuvälja. Kuna juhtus, et meie kunagi konkreetselt ja innovatiivselt tegutsenud väikeriigist on saanud molutajate sigarituba?

Poliitika vähikäik

Eeelkõige väljendub vähikäik just poliitilistes otsustes: neid ei julgeta teha, neid veeretatakse nagu kuuma rahvustoitu kartulit ka siis, kui iga sekund halastamatult peale pressib. Meie otsustajad – poliitikud ja riigiametnikud – on oma käitumises jõudnud faasi, kus nad ei tegele sellega, milleks nad justkui peaksid olema palgatud: tulevikult mõtlemise ja otsustamisega, mitte salongikohtumitel pläägutamisega.

Kuidas üleüldse saab pähe tulla idee pidada arutelu seeüle, mis keeles väikesed põgenikud õppima peaks?

Selle stiili isad ja emad pärinevad põhiliselt Jüri Ratta juhitud ümarkeskerakonnast. Me mäletame kõik, mihuke nämmutamine kestis, enne kui see kooslus lõpuks justkui moka otsast koostöölepingu Putini ühtse Venemaaga lõpetas. Aga muude parteide lapsed on head õpilased ning mittemillestki mõmiseva riigijuhtimise stiili kenasti üle võtnud.

Eesti keel on riigikeel, pidurid!

Üks täiesti hämmastav arutelu on toimumas praegu teemal, kus kohtuvad Ukraina sõjapõgenike lapsed ning haridussüsteem. Selge pilt, et nad peavad saama Eestis koolis käia, aga kuidas üleüldse saab pähe tulla idee pidada arutelu seeüle, mis keeles väikesed põgenikud õppima peaks. Eesti latv on ikka täiesti sassis, et sihukese dialoogi idee minutikski kerkib. Kulla poliitikud. Eesti riigikeel on eesti keel. Mitte vene keel. See fakt iseenesest peaks välistama isegi mõtteheiastuse võimalusest, et neile siin venekeelset haridust anda?

Kui me tõsimeeli usume, et meie venelaste seas pole putiniste, siis oleme ikka naiivsed ja lollid nagu iiriskommid. Selge see, et esimese ehmatusega ollakse vait oldud, ainult üks jahubanaan vist ongi ringi kimanud "Z"-märgistuse autoga ja seegi võttis peale vestlust politseinikega antud tähise maha.

Haridusreformi on tehtud kaua ja soendatud nagu üleeilset suppi, ent mitte mingil juhul ei tohi põgenike lapsi saata venekeelsetesse koolidesse.

Aga üldises suhtumises ukrainlastesse on küsimus palju kaheldavam. Narva näitel teame ülihästi, kuidas vene kodanikud (!) on Eesti telekaamerate ees sõna võtnud, kuidas nemad siia ukraina põgenikke ei soovi. See on täiesti jabur. Ja me peaksime põgenike lapsed saatma koolidesse, kus neist putiniste üritatakse kasvatada? Mõelge ikka.