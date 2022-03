VIDEO ⟩ Portugalis leitud muumia on tõenäoliselt maailma vanim

Ligi 60 aastat tagasi leidsid arheoloogid Portugali lõunaosas mitu inimskeletti, mille uurimine näitas, et need inimesed surid ja maeti 8000 aastat tagasi. Skelette uuriti hiljuti uuesti ja ilmnes, et need on tõenäoliselt vanimad inimmuumiad, olles vanemad kui Vana-Egiptuse ja iidse Tšiili omad.