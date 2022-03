KAUNIS KLÕPS ⟩ Merylin Nau ütleb, et naudib Dubais elu rikka ja paksu vanamehe jahil

Nau poseeris alles päevi tagasi basseini ääres, kuid on nüüd end sisse seadnud võimsal jahil. Veesõidukil tehtud jäädvustust jagades kirjutas ta selle juurde: «Rikka paksu vanamehe jahil.» Instagrami loos jagas Nau sama pilti ja lisas naljatledes: «Vaata, kelle rahakoti peal ma täna tallan.»

Nau avaldas möödunud aasta suvel, et kui peaks abielluma kuulsusega, valiks ta Jeff Bezose, Amazoni asutaja ja maailma ühe rikkaima mehe. «Eelnevalt teha leping, et peale lahutust kuulub pool varast mulle,» kirjutas ta toona naerusuiselt. «Lapsed on ju vaja parimasse kooli saata. Selle varaga saab nii enda, kui ka oma laste unistusi täita,» lisas sisulooja. Lõppude lõpuks polegi aga Naul rikast meest vaja, sest ta saab palju pakkumisi telesaadetelt, mis tooks sisse korraliku kopika.