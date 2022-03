VIDEO ⟩ Moodsa äriga ratsa rikkaks saanud USA tõsielustaar hüppas stripiklubis lavale

View this post on Instagram

Saatest «90 päeva pulmadeni» tuntud tõsielustaar Stephanie Matto on viimasel ajal rahas püherdanud. Pärast saates osalemist on ta ajanud sotsiaalmeedias kokku korraliku jälgijaskonna, kellele ta müüb purgis oma kõhugaase. Kuid nüüd avanes õnnelikel inimestel võimalus saada see moodne toode sootuks tasuta – otse stripiklubi lavalt!