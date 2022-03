Kriminaalmenetlus Veronika Padari suhtes lõpetati 2021. aasta kevadel, kuid naine on nüüd olukorras, kus peab juhtunu tõttu endiselt kohtuuksi kulutama. Nimelt kaebas Padari kohtusse teine Tallinna loomaaia sõprade seltsi liige Maire Toomberg, kes leiab, et Padar on tema mainet kahjustanud.