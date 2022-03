ÜLEVAADE ⟩ Relvadest kaelakeede ja pärandvarani: kohtutäituri oksjonilt leiab miskit igale maitsele

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja oksjonikeskuses võõrandatakse võlgnike vara nõuete katteks kas täite- või pankrotimenetluses. See on huvitav koht, kuhu kaevudes võib leida turuhinnast odavamaid pärleid, ent ka täielikku vanarauda. Seda sõna otseses mõttes.

Vaatame lähemalt, mida oksjonikeskuses siis müüakse. Kohe esimeselt lehelt vaatab vastu Väike-Maarja vallas Rakke alevikus asuv ühetoaline korter, mille hind on artikli kirjutamise ajal 2500 eurot. See võib muutuda, kui oksjonil on mitu soovijat. Korteriga saab tutvuda eelregistreerides või muul varem kokkulepitud ajal korteri asukohas, ent erinevalt mõnest moodsast kinnisvaraportaalist on ainus pilt elukohast pisike sateliidifoto.