UUS SKEEM? ⟩ Kirjanik Toivo Niibergi vaevavad halastamatud netikelmid: ma täitsa kartsin

Postituse alla on jäetud rohkelt õnnesoove, ent nende vahel jagab oma kogemust napilt kelmide lõksu langenud naine. «FB pakkus mulle ka, et hakkaksin oma sünnipäevaks annetusi/raha koguma, jätsin sellise teate tähelepanuta. Kas selline asi on Ameerika päritolu, st. nende traditsioonide hulgas?» Ühel kommenteerijal siiski nii hästi ei läinud. «Minuga tehti sama,» tunnistas ta, jäädes napisõnaliseks.

«Ma näen, et sõpradel on ka olnud, aga ma tean, et nad iialgi ei korjaks nii,» nentis Niiberg, öeldes, et taipas kohe, et tegu on pettusega. Küll aga ei jäänud sellest puutumata ka mees ise. «Sõbrad rääkisid, et Toivol tuleb sünnipäev ja ta korjab raha. Ma ei korja ju midagi,» on kirjamees siiani segaduses. «Kui ma tahaksin midagi korjata, siis ma seda niimoodi küll ei teeks. Ja kui ma tahan, siis ma annetan sellele, kellele mina tahan. Mulle ei meeldi, kui midagi peale surutakse.»