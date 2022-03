VIDEO ⟩ «On näha, et ta on väsinud!» Venemaa noored avaldavad, mida nad oma riigipeast tegelikult arvavad

Esimese vastaja sõnul on tegemist äärmiselt ohtliku küsimusega. Noormees ütleb, et tema meelest on Putin täitsa asjalik, sest ta tõmbas Venemaa madalseisust välja. «Praegu enamus ettevõtetest töötavad. Eks on ka miinuseid, aga kus neid ei oleks?» esitas noormees vastuseks retoorilise küsimuse. Siiski usub ta, et president tuleks välja vahetada. «On näha, et ta on väsinud.»