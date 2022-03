VIDEO ⟩ Rebel Wilson näitas filmiauhindade jagamisel Putinile keskmist sõrme

Kui Austraalia näitlejanna Rebel Wilson Emilia Jonesi muusikalist etteastet tutvustas, selgitas ta, et kuna linateos räägib kurtide peres sirguvast lauluandega tüdrukust, on laval kaks viipekeeletõlki, üks Briti inglise ja teine Ameerika inglise keele jaoks. «Õnneks on järgnev žest Putinile igas viipekeeles arusaadav,» ütles ta keskmist sõrme näidates.

«Oleme väga tänulikud Ukrainat kajastavatele ajakirjanikele, kellest paljud on BAFTA liikmed. Meie mõtted on nii Ukraina rahvaga kui ka nendega, keda on mõjutanud muud konfliktid kogu maailmas,» lisab esimees.

«See on tõeliselt šokeeriv aeg olla Euroopas, kahe ja poole tunnise lennu kaugusel Ukrainast. See on midagi, mis ripub meie kohal,» sõnas näitleja. «Igaüks peab tegema nii palju, kui suudab. Ma arvan, et juba tänaseks on rekordarv inimesi, kes on vabatahtlikult oma kodudesse sõjapõgenikke vastu võtnud, ja loodan, et saan ka ise sellest osa.»