FOTOD ⟩ 50 aastat abielus olnud Sergei Lavrovi väidetav armuke ja viimase tütar elavad unistuste elu

Kuulus Vene opositsionäär Aleksei Navalnõi avaldas möödunud aasta septembris Youtube’is video, milles selgitatakse, et Venemaa välisministril Sergei Lavrovil (71) on juba aastaid väga lähedane suhe Svetlana Poljakovaga. Samas on mees olnud juba 50 aastat abielus Maria Lavrovaga (72), kellega tal on ka tütar Jekaterina Lavrova.