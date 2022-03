«Maskis laulja» esimeses saates langes välja Peeter Oja lähedane sõber: poleks Peetrit olnud, oleks ma ka pärast hooaja lõppu siin üksinda laulmas käinud

«Käisin mõtetega edasi-tagasi. Pakkusin enne Jaak Madisoni, aga kuulasin ja kuulasin ja hakkas kuidagi tuttav ette tulema,» sõnas detektiiv Peeter Oja, kuidas hakkas ära arvama, kes peitub Ronga sulgede all. «Jõudsin oma mälus sobrates mõttekäigule, et kas see pole mitte vana hea kamraad Hannes Võrno.»

Täpselt nii oligi, maski pidi langetama saatejuht, meelelahutaja, moekunstnik, poliitik ja kaitseväelane Hannes Võrno. «Lamp lõi mul põlema esimese laulu ajal ja kui ma poleks Hannest aastaid tagasi kuulnud laulmas Tom Jonesi lugu «Mama Told Me Not to Come», siis ma poleks tõesti ära tundud,» tunnistas Oja.

Ronga maski taga peitis end Hannes Võrno Foto: TV3

Võrno aga tõdes, et lähisugulast ei petagi ära. «Kui poleks Peetrit olnud, kes mind nii kaua juba teab, siis oleks ma pärast hooaja lõppu ka siin üksinda laulmas käinud.»

Miks otsustas Võrno aga sellisest väljakutsest osa võtta? «Raha pärast,» vastas mees konkreetselt, kuid naljatades.

«Mulle valmistas lõbu, et samas pakkumises olid kõrvuti Sven Sester ja Jaak Madison, kes pole samas kaalukategooriaski. Nad on täiesti erineva talje ja kehakujuga inimesed, aga näe - petsin ära,» märkis Võrno veel.

«Maskis laulja» kolmanda hooaja avasaates astusid lavale Jänes, Ronk, Ööliblikas, Lumehelbeke ja Malekuningas. Maski langetas salapärane Ronk, kelle kohta arvasid detektiivid Brigitte Susanne Hunt, Karl-Erik Taukar, Peeter Oja ja Stefan, et tegemist on aruka ja enesekindla inimesega, kes on ka osav esinema ja laval liikuma. Saate lõpus pakkusid detektiivid, et Rongaks on Sven Sester, Mihkel Raud, Mart Helme või siis Hannes Võrno.

Ronga esituses kõlasid lood «Over My Shoulder» ja «Aknal».