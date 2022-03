«See oli viis aastat mu eesmärk ja nüüd lõpuks on see tehtud,» lausub Joel Juht (41) kergendusega hääles. Aastaid tagasi kuklasse kummitama jäänud katsumus sai nüüd, pärast mitmeid takistusi ja koroonaepideemiat, lõpuks ometi seljatatud.

«Võistlus toimus esimest korda ajaloos Põhja-Rootsis ehk me olime justkui katsejänesed, kuigi korraldajal on olemas pikaajaline kogemus,» ütleb Juht, et läbitud võistlus on ultrajooksude tipp mis tipp. «See toimub nii rasketes oludes ja neid inimesi, kes selle lõpuni ära teevad, on üsna vähe,» iseloomustab ta maailma üht raskeimat võistlust.