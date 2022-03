GALERII ⟩ Maskid hakkavad langema! Täna õhtul selgub, kes on kolmanda hooaja esimene «Maskis laulja»

Telesõu «Maskis laulja» vaimustavate laulunumbritega astub TV3 vaatajate ette kümme tuntud inimest. Kostümeeritud kuulsuste isikuid hakkavad nuputama nii vaatajad kodudes kui ka loomulikult detektiivid.

Tänavuse «Maskis laulja» kümme tegelast on Kaheksajalg, Ronk, Lumehelbeke, Jänes, Tort, Malekuningas, Hirv, Ööliblikas, Sinine Ahv ja Hirv.

Telesõu «Maskis laulja» vaimustavate laulunumbritega astub TV3 vaatajate ette kümme tuntud inimest. Foto: TV3

Maskid on loodud kahe andeka kostüümikunstniku poolt. Liisi Eesmaa meistritöödeks on Kaheksajalg, Sinine Ahv, Hirv, Malekuningas ja Ükssarvik. Grete Laus-Evestuse ideedest on sündinud Lumehelbeke, Ööliblikas, Jänes, Tort ja Ronk.

Detektiivide ridades lööb kaasa ka Stefan

Tänases avasaates kõlavad muu hulgas hitid nagu «Poker Face« «Over My Shoulder», «Käime katuseid mööda», «I Want It All» jpt.

«Maskis laulja» kolmanda hooaja saatejuht on Mart Sander. Detektiivi rollis võtavad koha sisse Brigitte Susanne Hunt, Karl-Erik Taukar ja Peeter Oja. Avasaate külalisdetektiiviks on Stefan, kellel on toimuvaga väga soe suhe, sest just tema võitis Jäärana «Maskis laulja» avahooaja.

Avasaate külalisdetektiiviks on Stefan. Foto: TV3

Stefan on detektiiviameti põnevaks väljakutseks valmis ning tunneb suurt elevust, sest nüüd ei seisa ta enam laval, vaid peab hakkama ise nuputama, kes nende imeliste kostüümide sees võiks peituda.