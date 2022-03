KEVADEKUULUTAJAD ⟩ Vaprad ja varajased lumikellukesed õitsevad lund trotsides

«Nii lahe on vaadata. Märkasin lumikellukesi juba eelmisel nädalal, siis tuli järsku lumi maha, aga tänaseks on jälle kõik sulanud ja kellukesed ikka sama koha peal ja sama jõudsalt kasvamas,» kirjutatakse Elu24 toimetusele.

Taime varane õitsemine on võimalik tänu sellele, et lillel on eriline võime alajahutada taimevedelikku suhkru abil. Lumikellukesed kasvavad 10-15 cm kõrgusteks. Vars on lehtedeta. Lehed kasvavad kodarikuna, neid on 2 tükki.