Prantsuse mees läks Ukrainasse oma armsamat päästma: sõdurid pidasid teda Vene nuhiks

«Ma küll kartsin väga, aga samuti kartsin oma tüdruksõbra elu pärast. Adrenaliin ja armastus andsid mulle jõudu ja julgust teda otsima minna,» ütles Colas briti väljaandele The Times. «Mõnikord on armastus väärt seda, et kõigega riskida,» ütles mees.

Põhja-Prantsusmaal Reimsis elav Colas hakkas mineku plaani pidama kohe, kui kuulis sõjategevusest Ukrainas. Ta ostis seljakoti, meditsiinitarbed, öövaatlusprillide komplekti ja muud vajalikku ning sõitis bussiga Poola-Ukraina piirile. Seejärel sõitis ta rongiga otse sõjasündmuste keskmesse Kiievisse. Hiljem võttis ta sealt suuna lõunasse Zaporizhzhya poole, mis asub Dnepri jõe kallastel.

Olles juba jõudnud oma armsama Vladislava kodu lähedale, otsustas ta teekonna lõpuosa ette võtta jalgsi. «Ma olen väga sportlik,» ütles mees. «Teen maratone ja olen heas vormis. Seega otsustasin, et parim viis tema külla jõudmiseks on kõndida läbi metsa (45 km), päästa ta ja tuua ta siis endaga tagasi Prantsusmaale.» Colas arvutas välja, et jalgsi minnes läheks aega 10 tundi, et tüdruksõbra juurde jõuda. «Kui Vladislavale oma plaanist rääkisin, tundus ta õnnelik,» ütles mees.