VENEMAA KIUSAB JUBA SOOMET? ⟩ Soome reisilennukid on täheldanud GPS-i signaalide häireid Kaliningradi juures

Soome on alates pühapäevast tuvastanud häireid reisilennukite GPS-signaalides Venemaa Kaliningradi enklaavi ja Moskva idapiiri lähedal.

Soome lennufirma Finnair teatas, et nende piloodid on märganud erinevaid häireid lennukitel Kaliningradi lähedal, mis paikneb NATO liikmesriikide Leedu ja Poola vahel Läänemere idarannikul.

Soome president Sauli Niinisto ütles kolmapäeval, et Soome vaatab üle oma julgeolekupoliitika, et otsustada, kas ühineda NATO-ga pärast seda, kui Venemaa invasioon Ukrainasse kutsus esile ajaloolise muutuse soovides ühineda sõjalise alliansiga, et heidutada võimalikku Venemaa sissetungi.