VIDEOINTERVJUU ⟩ «Täielik korralagedus!» Tallinna poolt Ukraina põgenike heaks püsti pandud keskus külvab segadust

Ants on uskumusel, et keskuses pannakse rohkem rõhku rahale kui inimeste aitamisele. «Kõrvalt vaadatakse küll, et nii tore, et inimesed aitavad ja põgenikud saavad nii tublisti asju, aga tegelikult on kõik raha peal väljas. Pagulasabi tahab ka, et kõik käiks läbi nende. Ilmselt saavad iga inimese pealt korraliku raha endale. Vähemalt selline mulje on jäänud. Vabatahtlikud on küll väga toredad ja püüavad naeratada ja väga abivalmid olla.»

Sõjapõgenike vastuvõtukeskus 7. märtsil Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Järgmises järjekorras istusime veel tund pool, kuni meid lõpuks jutule võeti,» jätkab Ants. «Seal hakkas pihta registreerimine. Kõik pereliikmed sai kirja pandud ja uurisin, mis nüüd edasi saab. Mis see järgmine samm on? Ainuke vastus, mis sealt sain oli: «Mingu tööle.»»

Ants tunnistab, et ei saanud sellest päris täpselt aru. «Ema nelja lapsega pluss 73-aastane vanaema peavad nüüd kohe tööle minema. «Me kedagi nälga ei jäta,» vastati veel. Mis ma aga edasi pean tegema, kelle poole pöörduma, mida uurima? Öeldi, et polegi midagi, ainult tööle. Jalutasime minema.»

Kolmapäeval võttis Ants ühendust sotsiaalministeeriumiga. «Seal õnneks vastas väga asjalik naisterahvas, kes andis kõikidele mu küsimustele vastuse.» Just olevat tulnud välja uus juhis, et sõjapõgenik peab pöörduma PPA-sse ning laskma end seal ära registreerida. Seejärel tehakse ööpäeva jooksul kõik dokumendid korda ja väljastatakse elamisluba.

«Viisin siis eile abikaasa koos ema ja vanaemaga PPA-sse. Seal on muidugi hetkel väga suured järjekorrad. Jätsin nad sinna ootama, ise põrutasin edasi. Ootasid seal ära ja siis tuli vastus, et elavas järjekorras sõjapõgenikke ei teenindata, ainult broneerimise teel,» kohkus ta. Esimese vaba aja said nad 24. märtsiks. Teenindaja selgitas Antsu abikaasale, et dokumendid tehaksegi väga kiiresti korda, aga taotluse sisseandmiseks peab ootama.

Mis nüüd siis edasi? «Hetkel polegi midagi teha. Meile küll pakuti, et kuna kuus inimest on mul kodus põhimõtteliselt ühes toas, et saab nad hotelli saata. See pole aga minu arust ka hea lahendus. Nad on ka kartlikud ja usklikud, et nad ei julgeks kuskile hotelli minnagi,» tunnistab Ants.

«Muud polegi midagi, istume ja ootame. Eks siis ole näha, mis peale 24. märtsi saama hakkab. Öeldi küll, et nii kui dokumendid korda saab, läheb juba libedamalt. Mõtlen just toetuste taotlemist,» märgib ta.

Sõjapõgenike vastuvõtukeskus 7. märtsil Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Puudus majutusasutustest

Ants omab kesklinnas ka hotelli, mille tube pakkus ta kasutamiseks Eesti Pagulasabile. «Proovisin tõesti pakkuda oma hotelli Pagulasabi koostööpartneriks, et ruumi on, saaks ilusti mitmed pered ära mahutada. Mu õde saatis poolteist nädalat tagasi mitmeid e-kirju. Mitte mingit vastust ei tulnud.»

Neljapäeva õhtul tuli aga uudis, et majutusasutustest on jällegist puudus, kuna põgenikke tuleb aina juurde. «Alles reedel saime kirja, et oleks vaja tube. Internetist lugesime, et peame kella viieks saatma neile hinnapakkumise. Mis on omakorda jälle huvitav, et selle asemel, et ennetada sellist olukorda, võetakse ühendust siis, kui jama juba käes.»

Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsiooninõunik Kristin Rammus sõnab, et esimene majutushange kuulutati välja 28. veebruaril ja hanketingimustele vastavate majutusasutuste pakkumusi oodati siis 1. märtsiks. «Seetõttu saime lepingud sõlmida vaid nende hotellidega, kes pakkumuse esitasid ning hanketingimustele vastasid. Nüüd oleme hanketingimustes teinud korrektuure ja ootame pakkumusi kõikidelt, kes neile tingimustele vastavad,» selgitab ta.

Antsu jaoks on murekoht ka see, hotellidesse paigutatud inimesed istuvad tegevusetult toas. «Neil pole mingisugust tegevust, mõtted on ainult sõja peal, ja nii võib inimese vaimne tervis ka halveneda. Meie mõtlesime, et kaasaks neid inimesi, kes aga soovivad, erinevatesse tegevustesse. Kes aitaks hotelli köögis toidu valmistamisel, kes aitaks koristada, pesu pesta – kõik selleks, et inimestel oleks tegevust, mis neil veidigi mõtteid eemale viiks. Teha näiteks lastele mõned mängunurgad.»

Muresid on palju ning samuti ka segadust. Sotsiaalmeedias kirjutati näiteks, et üks keskuses abiks olnud vabatahtlik tõstis põgenike peale häält. Samuti olevat põgenikud kurtnud, et vene keele oskus on puudulik. Kõikide küsimustega pöördusime ka Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti poole.