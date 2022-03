FOTOD JA VIDEO ⟩ Saate «Ma näen su häält» külalisnõunik Jüri Pootsmann: mind on lihtne ära petta

Nõunikud usuvad, et nad on teinud esimeste saadete põhjal järeldused ning oskavad nüüd mõnda detaili täpsemalt vaadata. Mart Juur peab nõuniku töö edu võtmeks täielikku mõttega kohalolekut.

Evelin Võigemast panustab aga oma naiselikule vaistule. «See ei ole mind veel seni liialt alt vedanud ning loodan, et see toimib ka seekord,» sõnab Võigemast.

Igas saates on üks külalisnõunik, kes peab viimasesse vooru jõudnud tundmatuga duetti laulma. Külalisnõunik ei tea kuni viimase hetkeni, kas duetipartner oskab laulda või mitte. See tõsiasi selgub alles siis, kui lõppvooru jõudnud osaleja hakkab esimest korda päriselt laulma.

Jüri Pootsmann leiab, et ta on üpris kergeusklik ning teda on lihtne ära petta. «Samas on mul ka päris head instinktid, aga ma ei tea, kas sellises pingeolukorras kaamerate ees need instinktid töötavad,» ütleb Pootsmann.