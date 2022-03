OTSEVIDEO ⟩ Öö täis muusikat! Erinevate Tubade klubi mängib Ukraina toetuseks 36 tundi muusikat

Piidivabrik, Bianca, MHKL, nix&jonny ja WROMD ühendasid jõud, et tuua teieni positiivseid võnkeid ja toetada sel viisil neid, kes praegu meie abi vajavad. 36 tundi kestev muusikamaraton «Play for Ukraine» stardib reedel, 11. märtsil kell 18.00 ja selle otseülekanne on jälgitav ka Elu24s.