GALERII ⟩ Erinevate Tubade klubi mängis Ukraina toetuseks 36 tundi muusikat

Sel reedel korraldasid Eesti üritustesarjad Piidivabrik ja Bianca koos arvukate elektroonilise muusika DJ-ga 36-tunnise muusikamaratoni « Play for Ukraine », mille kogu tulu annetatakse Ukraina sõjapõgenike toetuseks. Ülekannet sai jälgida veebis, Elu24s ja WROMDis .

Üles astusid erinevate elektroonilise muusika žanride esitajad, nagu NOËP, MHKL, nix&jonny, Unkown Horizon, 3lton, Saulus, Inga, Kurly Beats, J0J0, Will, Pyfel, HELENA, Another Bald One, Vares, Kass, Yohan, Milpak, Koert, Phugo, Tafka, Whogaux jpt.