VIDEO ⟩ Kas Putin püüab oma kahjusid Ukrainas varjata, tuhastades sõdurid kohapeal?

Eks nende eesmärk ongi koristada silmist ära see, mida näha ei taha. Esialgu süütuna tunduvad masinad on mobiilsed krematooriumid. Arvatakse, et need on Ukrainas Putini tellimusel, et varjata julma sõtta saadetud ja seal langenud Vene sõdurite arvu, kirjutab Ilta-Sanomat.