ELU25 ⟩ Heiti Talvik – luuletaja bandiidinahas?

Talvikut – nagu ka teisi – kuulasid üle erinevad uurijad ja keegi neist ei vaevunud liialt huvituma, millised on töökaaslase töövõidud ehk mis on juba eelnevalt kausta vahele saanud.

Nii juhtuski, et esimesel ülekuulamisel tunnistas Talvik nii oma nõukogudevaenulikust kui ka põrandaalust organisatsiooni. Ent järgmisele uurijale, kes küsib sama aga teises sõnastuses, vastab hoopis, et ta ei tea midagi põrandaalusest organisatsioonist, kuna käis kahel korral sõja ajal Saksa okupatsiooni tingimustes üliõpilasorganisatsiooni Veljesto koosviibimistel, kuna ta ka ise sinna kuulus. Seega sai juhuse rääkida kahele uurijale kaht erinevat juttu.

Aega läks, kuni see ilmsiks tuli. Nüüd oli uurijal vaid üks tee – mehele selgeks teha, et nii see ei lähe: kinniminek on igal juhul ootamas.

Ühe legendi kohaselt olla vahistamisega samaaegselt toimunud läbiotsimisel Heiti Talviku ja Bettri Alveri elukohas saanud julgeolek saagiks illegaalset nõukogudevastast kirjandust, mille võis olla sinna jätnud/unustanud või abielupaarile tutvumiseks andnud korteri peremees, keele-, kirjanduse- ja luuleteadlane August Annist. See võiks olla isegi loogiline, kuna nood kaks Veljesto kohtumist toimusid just samas korteris. Lihtsalt pärast 1944. aasta Tartu lahinguid tagasi linna saabunud Talvik ja Alver olid jäänud koduks. Annist pakkus oma elamist.

See kõik on võimalik, ent selle kohta puuduvad toimikus igasugused viited, mis pole aga loogiline, sest vastav kirjandus oleks tähendanud ümberlükkamatut süütõendit, seega automaatselt kinniminekut. Ometi on võetuse aktis kirjas vaid Talviku pass ja sõjaväepilet.

Vahemärkusena: kinniminekust ei pääsenud ka Annist, kes viibis sarnase süüdistusega Harku ja Valga vangilaagris 1945.-1951. aastatel.

1929. aastal sõbralikult pargipingil. Vasakult istuvad Johannes Vares-Barbarus, Elo Tuglas, Heiti Talvik, Emilie Vares-Barbarus, Friedebert Tuglas. Foto: KesKus arhiiv

"Nalja" peab ka saama

Niisiis – Vares leiab oma lõpu juba enne Talvikut. Julgeolekuminister Boris Kumm, kes kinnitas Talviku süüdistuse, saab kinga hädiste tulemuste eest võitluses banditsismiga ehk metsavendadega. Sule saavad ka vanemuurija Dadkov„teenistusliku sobimatuse tõttu“ (1946. a.) ja Siseasjade Rahvakomissariaadi uurimisosakonna ülem Idel Jakobson (1953. a.), kelle allkiri samuti Talviku süüdistuskokkuvõttel.

Nalja peab ka saama. Blangid trükkis N. Liidu ametkondlik trükikoda ju oma s.o. 1917. aasta oktoobripöörde järgsete standardite järgi, mis 1945. aasta Eesti oludega ei taha hästi klappida. Nii seisab isikuandmete lehel puhtformaalne küsimus: kas süüdistatav on osalenud „menševike“, „valgekaartlaste“, „esseeride“, anarhistide või „paremlaste“ nõukogudevastastes organisatsioonides.