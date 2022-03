FOTOD ⟩ Ilusüstide kuninganna Marju Karin valis puhkuseks eriti eksootilise sihtkoha

Marju Karin jagab ühismeedias toredaid kaadreid otse Aafrikast! Nimelt naudib ta puhkust ühel kaunil troopilisel saarel. Imeilusal kohal on varuks mitu eelist, miks just seal puhkus veeta.

Sansibaril on aasta läbi soe kliima. Kui kõrvale jätta aprillist maini vältav vihmaperiood, on paradiisisaarel keskmiselt 28 kraadi sooja. Suure boonusena on seal ka imekaunid rannad, kus liiv on valge ja vesi kristallselge.