Lauljatar Cardi B andis fännidele ninanipsu: see on kõik, mida te näha saate

Fännide tungivale nõudmisele vastu tulles otsustas lauljatar, et aitab küll – tahate mu last näha, vaadake siis! –, kuid avaldas pojast vaid sellise kaadri, mis näitab ainult beebi üht silma.

Foto iseloomustamiseks kirjutas Cardi B: «See on kõik, mida te näha saate!»

29-aastane räppar on last salajas hoidnud ning fännid on pisipoissi «näinud» vaid korra, kui too oli vastsündinuna haiglas tekkidesse mässitud.

Sellest ajast saati on lauljatar fänne kiusanud ja avaldanud, et õige pea näitab ta ka teist last, kuus kuud tagasi ilmavalgust näinud poega. Fännid on ootel, kuna pärast aastatepikkust pausi on Cardi B ja tema räpparist kallim Offset avaldanud mitu pilti enda tütrest, kellel nimeks Kulture Kiari Cephus.

Taas jäid fännid aga pika ninaga, sest foto silmast ei avaldanud lapse väljanägemise kohta just kuigi paljut.

Cardi B fännid avaldasid seepeale arvamust, et poja varjamisega otsib lauljatar justkui tähelepanu.

Need kuuldused lükkas räppar siiski ümber, vastates fännidele otse: «Ma ei saa aru, miks inimesed selle peale vihaseks said, kui ma nende palvetele vastasin. Tundub, et enam ei tohi midagi öelda ega teha, ilma et inimesed selle peale pahaseks saaks. Et kui ma midagi postitan, siis ma tahan tähelepanu; kui ma midagi arvan, siis ma tahan tähelepanu; kui ma postitan foto, siis ma tahan tähelepanu; kui ma räägin oma lastest, siis ma tahan tähelepanu... Mida kuradit!»