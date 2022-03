LILLELINE KLÕPS ⟩ Seriaali «Euphoria» staar naudib pärast hooaja lõppu päikeselist Hawaiid

24-aastane USA näitleja Sydney Sweeney tervitab kevadet lillelistes bikiinides! Ehkki hiljaaegu lõppes «Euphoria» teine hooaeg ning võiks eeldada, et kandvat rolli täitnud näitlejanna võtab pärast üliedukat hooaega pikema puhkuse, siis tundub, et päris nii ei ole. Nimelt teatas Sydney, et tal on 72 tundi täiesti vabad, ning tundub, et ta veetis need väärtuslikud tunnid just Hawaiil.