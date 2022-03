Kristel Aaslaid enesearengu teel: kui ma ükskord kuhugi välja jõuan, siis olen endast kõige parem variant

Kristel Aaslaid tegi juttu, mis tundega ta tänavu märtsikuud tervitas. «Tunnen, et hetkel on kulgemine...kogu selle maailmas toimuva tormi kõrval. Meie ümber juhtuv on mingis mõttes ülevoolav ja seda on keeruline endal hoomata. Otsustasin enda sees, et tegelen siis sellega, millega saan...ehk sedapuhku iseendaga,» sõnas ta.

Aaslaid võtab aega, et tegeleda enesearendamisega, seda enam, et vaba aega on üksjagu ohtralt käes. «Püüan leida viise, kuidas seda kõike edukalt teha. Eesmärk on see, et kui ma lõpuks kuhugi välja jõuan, siis olen endast kõige parem variant. Olgem ausad, meelelahutajatel on viimase paari aasta jooksul väga palju aega üle jäänud. Seega, kogu see aasta algus on möödunud ennast arendavas valguses,» tunnistas ta.

«See võib tunduda isekas, et miks nüüd siis sellisel ajal siis iseendaga tegeleda. Kuid toon ühe näite. Ka lennukis öeldakse ju, et hädaolukorras pane mask kõigepealt ette endale ja siis alles oma kaasreisijale. Praeguses maailmapildis, me peame olema ise balansis ja tugevad, alles siis saame aidata teisi. See on paratamatu, nii need asjad käivad. See on koht, kus isekus on okei. Kuidas ma saan olla kellelegi kasulik, kui olen täiesti endast väljas? See on minu elus juhtiv mõte hetkel,» kõneles ta.

Aaslaid oli hiljuti seotud Kanal 2 teleprojektiga «Kolm naist karavanis», kus ta seikles mööda kaunist Islandit koos Eeva Esse ning Carola Madisega. «Eestlasele on ikka mäed lummavad. Naersime kohalikega seal, et küll neil on Islandil ikka võimsad mäestikud ja tegelikult meil Eestis on samuti üks mägi...Munamägi - lausa 318 meetrit täies hiilguses! Ka meri mõjus mulle võimsalt! Ma tunnen üldse end mägede ja mere taustal palju väiksemana. Ma leian, et inimesena on hea nii tunda. See andis mulle võimaluste tunde, nii palju on veel vallutamata ja tegemata,» märkis ta.

«Kogu see Islandi reis oli mulle kogemusena hea katalüsaator, sain järgmise käigu sisse panna. Ma leian, et kõik peaksid korra seal ära käima. Kui vähegi saan, tahaksin sinna väga tagasi minna. Reisiseltskond oli ääretult vahva ja ma juba huviga ootan meie järgmist seiklust,» avaldas Aaslaid.

Aaslaid pole eneseotsingute teel ka muusikast kaugele jäänud. Ta on endiselt Gram-Of-Fun'i liige ning kollektiiv kavatseb juba aprillikuus uue singli avaldada. «Gram-Of-Fun'il läheb täna hästi! Meie uus lugu saab olema nostalgilise varjundiga. Räägime ajast, mil autodes olid tuhatoosid, tubades olid maas autoteedega vaibad ning mängisime «Linnade põletamist». Lugu kirjutades panime end tagasivaatavasse olukorda ning tuletasime meelde limonaadi täis suvesid,» muigas ta.