RESTORANID KINNI ⟩ Venelased äritsevad internetis McDonald'si kastmete ja burgeritega

McDonald's teatas teisipäeval, et sulgeb ajutiselt kõik 847 Venemaal asuvat restorani. Nende söögikohtade sulgemisel Venemaal on ka sümboolne tähendus: nimelt avati Venemaa esimene McDonald's 1990. aastal, kui see oli pärast Nõukogude Liidu langemist märk Ameerika kapitalismist.

McDonald'si restoranid on Venemaal tööandjaks 62 000 inimesele. Firma otsustas, et kuigi restoranid on ajutiselt suletud, jätkatakse töötajatele palga maksmisega, vahendab Reuters.

Kuid kolmapäeval tekkisid veel avatud McDonald'si restoranide uste taha väga pikad järjekorrad. Nii jagati näiteks Twitteris videot autode kolonnist Moskvas, kus istuvad inimesed ootasid võimalust nautida viimast korda kiirtoiduketi kuulsaid burgereid.

Ten ostatni hamburgier... 🙈 Ruscy to stan umysłu pic.twitter.com/kSyKWEflNd — ᴍᴀyᴋᴇʟᴀᴍɪꜱᴢᴜɴɢ© (@O_Majkella) March 8, 2022

Tänaseks võib ühismeediast leida aga kuvatõmmiseid idanaabrite netiavarustest, kus äritsetakse erinevate McDonald'si toodetega. Uudistekanal NEXTA jagas Twitteris üht sellistest kuvatõmmistest. Kui välismaise kastme eest tuleb välja käia 1000 rubla ehk pisut üle kuue euro, siis teisipäeva hilisõhtul soetatud eine eest küsitakse 2000 rubla ehk umbes 13 eurot.

Venemaalt otsustas lahkuda ka Hesburger

Ka Soome suurim kiirtoidukett Hesburger otsustas sulgeda kõik oma Venemaa ja Valgevene restoranid. Ukrainas jätkatakse tegevust niikaua kui võimalik ja alates 28. veebruarist jagatakse tasuta toitu linnarahvale, vahendas Postimees.

Kokku on Venemaal 39 ja Valgevenes 4 Hesburgeri restorani. Ukrainas Kiievis on Hesburgeril 7 restorani ja 100 töötajat, kellest osa käib tööl. Valmiv tasuta toit toimetatakse kohalike abiorganisatsioonide kaudu lastekodudele, hooldekodudele ja abitöötajatele. Tavakülastajatele on restoranid suletud.