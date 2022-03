JUBA JÄLLE? ⟩ Briti seltskonnastaar Katie Price käis 14. korda rinnaoperatsioonil

Briti endine glamuurimodell ja seltskonnastaar Katie Price on praegu kihlatu Carl Woodsiga (33) Tais. Rannamõnusid nautiv Katie on aga saanud reisiks uhiuued rinnad, vahendab The Sun .

Viimatine lõikus oli Katie 14. rinnaoperatsioon ja seltskonnastaari sõnul on ta rinnad nüüd suuremad kui kunagi varem. Kusjuures alles 2020. aastal käis Katie rinnavähendusoperatsioonil, see oli tema 11. lõikus.

«Need rinnad on käinud Ameerikas, Inglismaal, Belgias ja nüüd on need Türgi rinnad. Ma lasin neid just vähendada,» avaldas Katie kaks aastat tagasi.