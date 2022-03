VIDEO ⟩ Kurikuulus häkkerirühmitus väidab, et trollib sideraadio vahendusel Vene sõdureid

Häkkerite rühmitus Anonymous andis 25. veebruaril ühismeedias levinud videopöördumises teada, et kuulutab Vladimir Putinile ja tema režiimile sõja. Rühmitus lubas nõrgestada Venemaa positsiooni küberrünnakute abil. Rõhutati, et sanktsioonid Putini režiimi ei mõjuta ning Anonymous teeb jõuliselt küberrrünnakuid Vene süsteemidele ja andmebaasidele.

See ei jäänud pelgalt ähvarduseks. Nimelt suudeti edukalt sisse murda Venemaa kaitseministeeriumi veebisaidi andmebaasi ja sealt ka avalikkusele infot lekitada. Leke sisaldas ametnike meiliaadresse, telefoninumbreid ja suisa salasõnu. Hiljem kustutas Twitter selle infoga säutsu, sest see rikkus väidetavalt lehekülje reegleid.

Lisaks suudeti desaktiveerida Kremli ametlik veebisait. Forbes vahendas, et maas oli vähemalt kuus Vene riigi veebisaiti, muu hulgas riigiduuma ja presidendi veebileht. See pole aga kõik. Häkiti ka Venemaa telekanalitesse, mille kaudu edastati vaatajatele Ukraina laule ning videomaterjali Ukrainas toimuvast.

Nüüd väidab häkkerirühmitus, et jõudnud järjega Vene sõdurite sideraadioni: aktivistid segavad sõdurite omavahelist sidepidamist erinevatest meemidest tuttavaks saanud näoga. Kuidas see täpselt käib, saab vaadata allolevast videost.

Activists are broadcasting troll faces on Russian military radio pic.twitter.com/lovN3WNVa2

Möödunud nädalal tõotas häkkerirühmitus Putinile suunatud videopöördumises, et see kõik on alles algus. «Sa seisad silmitsi enneolematute küberrünnakutega kõigist maailma nurkadest. Anonymouse liikmed on kuulutanud kübersõja sinu agressiivsele režiimile,» lajatati ühismeedias levinud videos. «Sinu saladused ei pruugi enam jääda saladusteks ja sinu valitsuse infrastruktuuri põhiosad kaaperadatakse,» hoiatati Venemaa riigipead anonüümse häkkerirühmituse pöördumises.