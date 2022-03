VIDEO ⟩ Vanilla Ninja uus liige Kerli Kivilaan üllatab fänne erilise looga

«Tere, sõbrad! Mul on väga hea meel, et olen nüüd Vanilla Ninja pereliige. Ma tean, et väga paljud teist on bändile juba selle algusaegadest kaasa elanud, seega on mul suur au, et olete mind nii soojalt vastu võtnud. Meil on tulemas palju uut muusikat ja videoid ning ma tahtsin teid lihtsalt tänada, et meile kaasa elate. Teie toetus tähendab bändile väga palju!» kirjutab Kerli oma tervituses.