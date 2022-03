Väidetavalt kurgipurgiga Vene drooni alla visanud ukrainlanna avaldas, mis tegelikult juhtus

Enamik peab lugu kurgipurgiga Vene drooni alla visanud naisest lihtsalt kuulduseks. Väljaande Liga.Life ajakirjanik sai aga teada, et see on tõestisündinud lugu, mille peategelane on ukrainlanna, kes ei soovinud turvalisuse huvides oma nime ega fotot avaldada.

Naise sõnul oli varahommik, päike ei olnud veel tõusnud ja tema istus rõdul ning suitsetas. «Nägin midagi. Alguses mõtlesin, et vares, aga siis kuulsin suminat,» rääkis ta ning lisas, et polnud kunagi varem drooni näinud. Heli kuuldes mõistis ukrainlanna, et tegemist ei ole varesega.

«Mõtlesin, et korterist leiaks midagi sobivamat, millega vaenlase masinat sihtida, aga kartsin, et kui vahepeal tuppa lähen, on tagasi jõudes droon juba kadunud,» jätkas naine.

Õnneks avastas ta sel hetkel, et tema tooli all on hoidisepurgid. Ta haaras purgi ja viskas selle kõigest jõust drooni suunas. «Ma kartsin. Mis siis, kui sealt hakatakse minu pihta tulistama? Tomatitest on kahju! Ma ei tea, kuidas need muinasjutud kurgipurgist tekkisid.»

Seejärel suundus naine koos abikaasaga õue. «Trampisime jalgadega drooni jäänused puruks ja viskasime need eri prügikastidesse,» rääkis ta, mainides, et ega tema keerulisest elektroonikast aru saa.

Internetis levivad selle loo kohta pildid katkisest purgist ja hapukurkidest. Ukrainlanna nimetab neid võltsinguteks. Katkisest tomatipurgist ta pilti ei teinud. «Praegu pole pildistamise aeg,» lisas ta.