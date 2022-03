VAATA VIDEOT ⟩ Samal lainel! Helenil ja Janne Saarel ilmus ühine singel

«See räägib tugevast sõprusest ja isegi siis, kui ollakse üksteisest kaugel. Sa saad teisele inimesele toeks olla ka lihtsalt sellega, et mõtled tema peale ja saadad head soovid teele. Helen on selle loo inspiratsiooni allikaks. Mul on väga hea meel, et ta usaldas ja kaasas mind oma projekti,» kommenteeris loo kaasautor Janne Saar.