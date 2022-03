PADA SÕIMAB KATELT ⟩ Valitsust torganud Moonika Helme sattus hoopis ise tähelepanu keskmesse

EKREsse kuuluvale riigikogulasele Helle-Moonika Helmele ei ole jäänud märkamata, et riigiasutuste sümboolika on Ukraina toetuseks värvunud sini-kollaseks. See tekitab Helmes aga küsimusi.

«Reformierakonnale meeldib, et nüüd on riigiasutuste sümboolika kõik puha Reformierakonna värvides. Ongi saanud teoks – Kaja Kallas – riik , see olen mina!» kirjutab riigikogulane Facebookis.

Kodanikuaktivist Jevgeni Krištafovitši juhtis aga hoopis tähelepanu Helme Facebooki profiilipildile, millel naine kannab kollast pluusi ja sinist jakki.

«Monika Helme on pahane, et peaminister Kallas lisas kõikide riigiasutuste sümboolikasse ajutiselt sinikollaseid elemente, kuna need olevat Reformierakonna värvid. Aga mina vaatan proua profiilipilti ja küsin, kuidas Kaja Kallasel õnnestus hoopis Monika Helmet Reformierakonna värvidesse üle värvida?» kirjutab Krištafovitši Facebookis.

Antud kokkusattumus ei jäänud märkamata ka teisel Facebooki kasutajal. «Saan aru Helmede pahameelest, et nüüd täiesti juhuslikult on Reformierakonna brändi värvid samad mis Ukraina lipu värvid (kusjuures enne kui tema postitust nägin ei olnud ma ise seda seost teinudki ise oma peas). Aga palun selgita armas Monika Helme, mis nipiga Reformierakond sundis sind nende brändi värvides riietesse ning see pilt su FB profiilipildiks on sattunud?»