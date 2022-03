MEELEMUUTUS? ⟩ Bitcoin'i rotimürgiks kutsunud Warren Buffett investeeris kopsaka summa krüptosõbralikku panka

Kas kuulus ja austatud Ameerika investor, 91-aastane Warren Buffett liigub moodsa krüptoraha kasutamise poole? Mehe firma Berkshire Hathaway soetas hiljaaegu miljardi dollari ehk 920 360 000 euro eest Nubanki aktsiaid. See on tähenduslik investeering, sest Nubank on digitaalpank, mille fookus on just krüptorahal, vahendab Fortune.