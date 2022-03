TUULEST VIIDUD ⟩ Noorel USA aktivistil oli Pariisi moenädalal Marilyn Monroe hetk

Ta usub, et ilusad inimesed saavad olla ka targad. «Arvan, et on oluline, et inimesed, kes on ilusad, enesekindlad ja armastavad iseennast, saavad olla ka intelligentsed. Arvan, et see on stereotüüp, mille peaksime murdma, ja selle kallal töötama. Kas me ei saaks pidada normaalseks, et ilusad tüdrukud on väga targad?» rääkis Amelie möödunud aastal.