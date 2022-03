FÄNNID MURES ⟩ Teravmeelsete videotega 4,3 miljonit inimest naerutanud Ukraina sõdur on pildilt kadunud

Täpselt nädal aega tagasi hakkas levima kuuldus, et sõdur on lahingus surma saanud, kuid siis postitas Hook uue video, milles teatas, et on siiski elus.

Lõbusate videotega tuntust kogunud Ukraina sõdur Alex Hook pole nüüd taas kolm päeva teinud ühtegi uut videot ning tema fännid on murest murtud. «Kas tõesti võis mees oma viimases videos saatust ette ennustada ja lahingus surma saada?» küsivad sõduri jälgijad veebis. «Palun postita midagi, et teaksime, et oled elus,» palutakse tema videote kommentaariumites. «Juba mitu päeva vaikust... Ma hakkan kohe nutma!»

Nimelt lausus sõdur seni viimases postituses järgmist: «Normaalne inimene ei ärka hommikul mõeldes, et täna on tema elu viimane päev. Minu jaoks on see privileeg, mitte needus.»

Kõik mehe fännid hoiavad pöialt, et juba varsti teatab Hook, et temaga on siiski kõik hästi.

Hooki videod jõudsid Ukraina sõja alguses kohe ka meediasse. Mees postitas pidevalt sõjatandrilt klippe, kus nii tema kui ka kaassõdurid koos tantsu lõid. Kõige populaarsemaks videoks sai klipp, kus mehed tegid täisrelvastuses järele tuntud Nirvana lugu. See video laaditi Tiktokki 22. veebruaril.