VIDEOD ⟩ Venelanna jagab ennastsalgavalt infot kodumaal toimuvast: ema hoiatas, et oleksin sõnadega ettevaatlik

Naine on võtnud eesmärgiks selgitada maailmale, milliseks on muutunud inimeste elu Venemaal ning millist infot venelastele riigis jagatakse. «Venemaa isoleerimine on Putini suurim unistus. Ei mingeid rahvusvahelisi inimõigusi, ei mingeid ajakirjanikke – ta võib teha, mida heaks arvab!» räägib Olga Popova ühes TikTokki postitatud videos. «Ainus, mis aitaks, oleks armee ja ametivõimude mõttemaailma muutmine. Venelastel tuleks üle saada hirmust Putini ja tema miljoni relva ees,» lisab ta.

Olga sõnul hoiab ta Venemaal toimuval pidevalt silma peal, et mõista, mida sealsetele elanikele propaganda raames räägitakse. «Ühes ja samas artiklis oli kirjas, et tuleb tappa Ukraina natsid ja siis see, et palvetage Ida-Ukraina inimeste eest,» räägib Olga ühismeedias, jättes õhku küsimuse: kuidas see kõik on üldse võimalik?

«Ema ütles, et praegu on neil olukord nagu Brežnevi ajal.»

Naine lisab, et tema Venemaal elav ema palus tal sõnadega ettevaatlik olla. «Ema ütles, et praegu on neil olukord nagu Brežnevi ajal ja meedias on kõige suurem probleem see, kuidas piim tetrapakist välja saada.»

«Venemaa ei alustanud sõda, vaid lõpetab sõja, mis algas Ida-Ukrainas kaheksa aastat tagasi,» on noore venelanna sõnul peamine info, mis Ukrainas toimuva kohta Venemaa elanikeni jõuab. Ta räägib ka Venemaal jõustunud seadusest, mis näeb ette kuni 15-aastast vanglakaristust ja trahvi inimestele, kes levitavad sõjaväe kohta «teadlikult valeinformatsiooni». Seadus puudutab nii Vene kui ka välisriikide kodanikke ja Vene riigiduuma võttis selle vastu reedel. «Peame seda rahuoperatsiooniks nimetama,» lisab Olga.

«Peame seda rahuoperatsiooniks nimetama.»

Nagu sellest kõigest veel vähe oleks, siis Ukraina linnas Harkivis aset leidvaid tulekahjusid põhjendatakse Venemaal tema sõnul sellega, et ukrainlased süütavad oma maju ise, et saada teistelt riikidelt abi.