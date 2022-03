Lea Dali Lioni tütred meenutavad oma ema: elult tuleb võtta igat sekundit sajaga ja kõiges leida midagi head

27-aastasele Robile meenub kõige enam oma õdede beebiiga, kuna poeg oli emale abiks ja hoidis väikseid õdesid päris palju. «Leal oli vaja kontserdile minna ja ma olin ainuke variant. Tatsasin beebiga mööda maja ringi, kõik oma tegevused said siiski tehtud – kõik kitarrimängud, filmide vaatamised ja muusikakuulamised,» räägib Robi.

Muusika ei ole Lea lastest mööda läinud. Robi jaoks on muusika põhitegevusala, tüdrukud mängivad samuti pilli. «Muusikahuvi tärkas pärast Lea lahkumist eriti tugevalt. See on mingisugune side mängida Lea lugusid. Mängida neid noote ja laulda neid sõnu,» räägib Robi. Tütred meenutavad, et nad laulsid koos emaga lastelaule.

Lea sünniaastapäeva puhul ilmus raamat «Tahaks veel midagi öelda... Lea Dali Lion», mille autoriks on Marek Sadam ja Inge Pitsner. Raamatus räägivad lugusid Least paljud tema sõbrad ja kolleegid. Kogu tulu, mis raamatu müügist tuleb, läheb laste heaks ja laste unistuste täitmiseks. Lea poeg Robi ütleb, et raamat on tohutult suur asi ja on väga armas kõigist nendest inimestest, kes tahtsid seda teha. «Kõik inimesed olid hingega asja juures,» ütleb Robi.

«Tal oli väga palju asju öelda. Kui ta enam rääkida ei saanud hästi, siis ta joonistas mulle ja seletas kirja teel, mis suured plaanid tal on. See oli tal lõpuni nii, et tal oli väga palju ideid. Uued singlid, mida tahaks avaldada. Tal oli vist mitme inimese elujagu ideid,» avaldab poeg.

«Tahaks veel midagi öelda... Lea Dali Lion». FOTO: Raamat

Kuidas lapsed ema sünnipäevasid tähistasid?

Lapsed meenutavad ema sünnipäevade tähistamist. Tüdrukud räägivad, et sünnipäevahommikutel tehti emale üllatusi. Kingiks oli kas mõni meisterdatud või ostetud asi. Ühel sünnipäeval aga tegid tütred ja nende isa Leale küünaldest südame. Robile on meelde jäänud ema suur sünnipäevapidu, mis toimus nende Merivälja maja aias. Bändiliikmed tulid kohale ja toimus kontsert, mis ei meeldinud aga naabritele. See oli ajal, mil Robi oli umbes 7-aastane ja Lea oli väga tuntud, nii et tema nimi ja nägu olid iga plakati peal.