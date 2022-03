VIDEOMEENUTUS ⟩ Lidli avamine jäi Säästumarketi möllule kõvasti alla

Lidl on Eestisse investeerinud üle 80 miljoni euro ja loonud üle 1000 uue töökoha. Kõik Lidli kauplused Eestis on avatud iga päev kell 8.00–22.00.

Koos kaupluseketi arendamisega on Lidl investeerinud ka erinevatesse kohalikesse taristuprojektidesse ja keskkonda. Tartus Annelinnas on Lidl välja ehitanud uue Kalda tee ja Kaunase puiestee ristmiku. Pärnus on loodud uus tee Papiniidu piirkonda. Ka Tallinnas ja Narvas on Lidl andnud olulise panuse linnakeskkonda – loonud puhkealasid, ehitanud uusi teid ning istutanud poodide ümbrusesse ligi 7000 puud ja põõsast.