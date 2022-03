VIDEO ⟩ New Yorgi Metropolitan Opera lasi tuntud soprani Putini toetamise pärast lahti

Metropolitan Opera juht Peter Gelb sõnas, et kuulsast sopranist ilma jäämine on suur kaotus, kuid neil ei olnud teist võimalust, teatab cnn.com.

«Metropolitan Operale on see tohutu kaotus, kuna Anna on läbi meie ajaloo üks paremaid lauljaid. Kuid Putin tabab ukrainlasi ja Anna toetab Putinit, seega ei saanud meie koostöö jätkuda,» lisas Gelb.