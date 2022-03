ARMAS KLÕPS ⟩ Suunamudija Sonja Malinen tähistab tütre esimest minisünnipäeva nime avaldamisega

«Beebi Sky esimene minisünnipäev! Emme ja issi armastavad sind nii-nii väga,» kirjutab Sonja oma värskes Instagrami postituses, millest selgub, et tütrekesele on nimeks pandud Sky.

Sonja kallim ja lapse isa on Mac Tuvi, kes on tantsija Monika Tuvi vanim poeg. Lapse sünnist teatas värske vanaema Monika Tuvi 3. veebruaril ETV2 eetris olnud Eesti Laulu erisaates. «Väga hea tunne on. Tüdruk sündis,» avaldas ta rõõmuga.

Noorelt vanemateks

Sonja kohtas Maci 17-aastaselt ja rääkis Elu24-le, et igas suhtes on olulised ühised eesmärgid ja tulevikuplaanid. «Paarina koos olles tuleb teha kompromisse, teineteist usaldada, mõista ja kõiges toetada. See aitab ära hoida vähese tähtsusega probleemid ning ebavajalikud pinged suhtes,» avaldas naine.

«Hirmu pere loomise osas meil ei olnud, sest teadsime mõlemad, et soovime üsna noorelt pere luua. Aeg ja õige kaaslane said selles määravaks,» tõdes Sonja.

Trennid kuni 39. rasedusnädalani

Noor sisulooja oli aktiivne kogu lapseootuse aja. «Andsin 39. rasedusnädalani ka tantsutrenne, mis sobis minu kehale väga. Kui muidu oleksin ehk jäänud rohkem koju istuma, siis see oli hea kohustus, mis jäi ning mis sundis mind liikuma,» avaldas ta.