VIDEO ⟩ «Südamesoov» räägib loo õdedest, kes peavad pärast ema traagilist kaotamist kahekesi toime tulema

Kaisa ja Elisabeth kaotasid ema 2020. aasta suvel. Ema oli jäänud oma muredega üksi ja võttis endalt elu ajal, mil üheksa-aastane Elisabeth oli kodus. Teised pereliikmed said Anneli surmast teada siis, kui Elisabeth neile segaduses helistas, sest ta ei saanud aru, miks ema isegi oma lemmiklaulu peale ei ärka ning on sinine ja lilla.

Sellest ajast peale on 22-aastane Kaisa oma õele nii ema kui isa eest. Kaisal olid aga juba enne ema surma maksmata võlad, mis olid paari aasta jooksul kogunenud nii kiirlaenude kui järelmaksude võtmise tagajärjel.

Lahendamatuid probleeme pole ja alati on keegi, kes on valmis sinu mure ära kuulama!

Abi leiab:

• Veebilehelt www.peaasi.ee leiab infot ning õppematerjale nii vaimse tervise toetamise kui ka raskuste kohta. Peaasjade keskuses saab nõustamist kirja teel. 16–26 aasta vanustel noortel on võimalik tulla nõustamisele kas videosilla teel või kohapeale. Korraldatakse ka vaimse tervise koolitusi.

• Lastel ja ka täiskasvanutel, kes on mures mõne lapse pärast, on võimalik helistada lasteabitelefonile 116 111. Lasteabitelefon töötab ööpäev läbi ja sellele numbrile helistades võib helistaja jääda anonüümseks.

• Kui tunned, et sinus esineb ärevuse, masenduse või teiste vaimse tervise murede sümptomeid, helista tasuta vaimse tervise tugiliinile 660 4500 (avatud ööpäev läbi).

• Ohvriabi kriisitelefon 116 006 annab kiiret abi inimestele, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda. Teenus on helistajale tasuta ning abi on tagatud kogu ööpäev.