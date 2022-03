Mihhail Watford oli abielus eestlanna Jane Watfordiga (41), kellega tal on kaks last. Mehel on eelmisest abielust ka kolmas laps. Uudis Watfordi surmast ilmus sama päeval, kui Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson lubas avaldada täieliku nimekirja Vladimir Putini režiimiga seotud inimestest, kellest märkimisväärset osa ähvardavad sanktsioonid.