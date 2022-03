FOTOD JA VIDEOD ⟩ Sõja puhkedes Ukrainasse lõksu jäänud USA tantsijanna mees pääses koju

USA saate «Tantsud tähtedega» staari Peta abikaasa Maksim Tšmerkovskii on Ukrainas sündinud tantsija, kes on ka kohtunik Ukraina «Tantsud tähtedega» saates. Sõja puhkedes oli Maksim sünnimaal, kui tema naine ja laps olid teisel pool ookeani Californias.

Kuigi Peta abikaasa on sündinud Ukrainas, elab ta perega päikeselises Californias. Siiski külastab ta tihti Ukrainat, seda eelkõige seetõttu, et ta on kohtunik sealses tantsusaates.

Mees jagas möödunud nädalal Instagramis ka klippi Kiievist. «See ei ole midagi, mille kohta ma tavaliselt sotsiaalmeediasse postitaks. Ma ei ole sotsiaalmeedia kasutaja isiklike raskuste ajal,» rääkis Maksim. Ta ütles, et läks siiski Ukrainasse, ehkki olukord oli keeruline. «Mul on omad allikad ja kõik lootsid, et sõda ei tule.»

Maksim kirjeldas postituses, et see kõik meenutab aega, kui ta 1990ndatel Ukrainast 14-aastasena lahkus. «Minu varasem trauma, millega ma olen lõpuks suutnud rahu teha, on tagasi.»

«Ma olen väsinud, ma olen stressis,» kirjutas tantsija selle nädala alguses oma Instagrami postituses. «Ma olen väga turvalises kohas, aga see on meeletu ja ma arvan, et kõigil on palju emotsioone,» rääkis ta Kiievis filmitud videopostituses.

Maksim oli videot filmides endast veidi väljas ja kirjeldas, et hakkab vaikselt liimist lahti minema. «Asi pole minus, ma tahan, et kõik teeksid midagi, [...] kui sa ei ole selles olukorras, sa ei näe seda... kurat,» proovis ta oma mõtteid väljendada. Videos palus Maksim teha kõigil vähemalt ühe postituse Ukraina sõja kohta, et info jõuaks kõigini.

«Olen nii uhke selle üle, mida ukrainlased praegu teevad!»

Nüüd on mees jõudnud tagasi koju ja abikaasa käte vahele, vahendab TMZ. Maksim maandus Los Angelese lennujaamas kolmapäeval.

Maksimi on Kiievis nähtu tugevalt mõjutanud. Ta mainis, et Ukrainas kästi tal relv leida ja Youtube'i videote abil AK-47 kasutamist õppida. Kuid relvana kasutas Maksim hoopis oma telefoni ja jäädvustas Ukrainas viibides kõike, mida nägi.