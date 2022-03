FOTOD ⟩ Erasatelliidid jäädvustasid, kuidas Tšernihivi ehituspood hävines Vene rünnakus

USA-s Virginias asuva ettevõtte BlackSky fotod näitavad, et Venemaa rünnakud ja hävingu külvamine ei ole piirdunud ainult sõjalise tähtsusega rajatistega, teatab livescience.com.

27. veebruaril postitas BlackSky Twitterisse Ukraina suuruselt teise linna Harkivi kohal tehtud satelliidipildid. Näha on Venemaa mürskudest tekkinud uusi kraatreid, mis «ääristavad elamurajoone, põhjustades kahju ka lähedal asuvatele teeninduskohtadele ja poodidele», kirjutasid BlackSky esindajad Twitteri postituses.

BlackSky postitas 28. veebruaril Twitterisse fotod, millel on näha Ukrainas Tšernihivis asuvat ehitus- ja kodupoodi Epicenter K.

Satelliidifotod tehti 28. veebruaril kell 12.22 kohaliku aja järgi. Piltidel on Epicenter K-d näha leekides ja paksust suitsust ümbritsetuna. BlackSky esindajate teatel tabasid poodi Vene mürsud. Lisaks on fotosid, millel on näha poest paarisaja meetri kaugusel asuvaid põlenud alasid.