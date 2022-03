NIMEKIRI ⟩ Abikaasaga Kiievi kesklinnas kodu omav eestlanna luges üles asjad, mida on seal kohe vaja

«Läbi minu abikaasa Vitalii on meieni jõudnud nimekiri asjadest, mida on Kiievis koheselt vaja,» kirjutab eestlanna Facebookis. Naise postitust jagati esimese nelja tunni jooksul juba pea tuhat korda.

«Palun kasutage kõiki oma kontakte! Äkki tahab mõni firma need asjad välja osta ja Ukrainasse edasi annetada. Osa asju saab osta poest. Kui tunnete kedagi firmast Semetron ja Hansamed, helistage neile – nemad on meditsiinitehnika ja -tarvikute maaletoojad,» lisas Johanna-Maria.

Ta täpsustas oma postituses: «Vitalii toob lapsed ja naised minu juurde Tallinnasse ning läheb Kiievisse minibussiga tagasi nädalavahetusel. Raha ei ole meil vaja, vaid konkreetseid nimistus olevaid esemeid.» Elu24-le ütles Johanna-Maria, et minibuss hakkab Kiievi poole liikuma laupäeval. «Aga mul on tunne, et me hakkame kogu aeg korjama sinna, sest nii, kui see sinna Kiievi kesklinna jõuab, nii see on läinud.»

Johanna-Marial on koos abikaasaga Kiievi kesklinnas kodu. Eestlanna sõnul sai tema abikaasa Ukrainast välja vaid tänu sellele, et nende peres on kolm last. «Ta toob lapsed siia ja lapsehoidja koos väikeste lastega. Ja ise sõidab Kiievisse tagasi,» ütles ta. Sõja puhkemisel oli Johanna-Maria Tallinnas koos tütrega, kellega käiakse Ukraina ja Eesti vahel.

Nimekirjas tõi Johanna-Maria välja peamiselt meditsiinivahendid, kuid ta lisas, et tavainimesele poest kättesaadavad asjad on samuti teretulnud. «Näiteks taskulambid, kuivtoit, esmaabi,» loetles eestlanna.

Samuti loodab ta Kiievisse saata piimapulbrit. «Need arstitarbed lähevad sinna eesliinile Kiievisse, just see haigla, mis on seal teletorni juures, mida pommitati. Need viiakse sinna haiglasse ka. Emad on keldris oma beebidega ja ise emana ma tean, stressis olles jääb piim kinni.»

Nimekiri vajaminevatest asjadest

• Kuiv toit, mis läheb rindele – kõik, mida saab valmistada vaid keeva veega, ja loomulikult kõiksugu viljabatoonid

• Taskulambid, patareid

• Kiivrid

Meditsiinitarbed:

• Esmaabiapteek

• Tavaline side

• Tavalised haavaplaastrid

• Külm kompress

• Vererõhumõõtjad

• Termotekk

Meditsiinivahendid ja -tarvikud:

• Žgutt SAM Junctional Tourniquet

• Steriilne haavatampoon

• Ultraheligeel, Igel

• Militaaržgutt

• Seljabandaaž või -tugi (mobiilne)

• Ortoosid (igasugused)

• Hapnikutorud (NPA)

• Imurid (mehhaanilised, elektroonilised) verele, vedelikele jms

• Hapnikumaskid (mobiilsed, käsipumbaga)

• Defibrillaatorid

• Dekompressiooninõel

• Kateetrid

• Pulsimõõtjad

• Vererõhumõõtjad

• Kuivad steriilsed sidemed

• Kaelafiksaator

• Kõva mobiilne kanderaam

• Pehme mobiilne kanderaam

• Mobiilne hapnikumask pumbaga ja kunstliku hingamise mask

• Oftalmoloogilised taskulambid