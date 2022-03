Venelaste rünnakus ema kaotanud ukrainlanna: nad olid teda pähe tulistanud

«Emake, ma nutan iga päev. Emake, see on nii raske. Ma olen valmis kõigest loobuma, et sind tagasi saada, kasvõi oma elust. Jumal küll, mille eest... Mul tuleb nüüd tugev olla, et see kõik üle elada,» kirjutab ühismeedias Ukraina sõjakoldes elama sunnitud nooruke jurist, kelle ema tapsid Venemaa väed tema silme all.

«Tahan nii väga sinu juurde, emake. Mul on eluisu otsas, ma ei näe mõtet elada. Miks sa mind tookord endaga kaasa ei võtnud? Kuidas ma saan sinuta hakkama selles maailmas? Kurvastusel ja nutul ei tule lõppu. Mu jumal, mul on nii halb sinuta,» jätkas ta. Need on vaid mõned laused naise kolmapäeval jagatud mõtetest.

Kuid täpselt nädal aega tagasi pidi ta üle elama midagi täiesti kohutavat: ukrainlanna ema tapeti otse tema silme all.

Naine tegi 24. veebruaril Instagrami järgmise sissekande: «Täna tapsid Vene sõdurid minu ema. Hommikul hakati meie küla pommitama, nad lasid õhku sõjaväebaasi. Lööklaine lõi mu akna juurest eemale, maja rappus ja elekter kadus. Läksime linna, et võtta sularaha ja osta toiduaineid. Harkivist naastes blokeerisid Vene tankid tee ning hakkasid meie suunas tulistama. Hüppasime autost välja ja meile järgnesid kaks Vene sõdurit, kes jätkasid tulistamist. Nad võisid olla umbes 18-aastased, suutsid vaevu relva käes hoida. Ema sai haavata, ma kuulsin tema karjet.»

«Ema oli täiesti vaikne ja ma sain aru, et teda ei ole enam. Ema oli tulistatud pähe.»

Ukrainlanna jätkas jubeda olukorra kirjeldamist. «Üks sõdur sai mu kätte ja viskas mu kõhuli maha ning karjus, et ei tohi tulistada. See oli üks meie omadest. Ta karjus, et lõpetagu tulistamine, ja sellele järgnes venelaste poolt kuulide laviin. Surnud sõdur kukkus mulle selga. Ema oli täiesti vaikne ja ma sain aru, et teda ei ole enam. Ema oli tulistatud pähe,» kirjutas ta.

Vene väed ei puutu väidetavalt tsiviilelanikke

Venemaa president Vladimir Putin kohtus neljapäeva õhtul riigi julgeolekunõukoguga, mis seekord kogunes Zoomi vahendusel. Putini arvates läheb kaheksandat päeva kestev «sõjaline erioperatsioon» plaanipäraselt.

«Tahan öelda, et sõjaline erioperatsioon kulgeb rangelt ajakava järgi, plaanipäraselt,» ütles ta, avades kohtumist julgeolekunõukoguga. «Kõik ülesanded on suudetud edukalt ellu viia.»

«Me oleme sõjas neonatsidega,» ütles Vene riigipea ja lisas: «Ma ei loobu kunagi oma veendumusest, et venelased ja ukrainlased on üks rahvas.»

Putini sõnul pakub Vene sõjavägi vajalikke koridore, et inimesed saaksid Ukrainast lahkuda. Ta viitas aga Ukraina sõduritele, kes justkui ei laseks välismaalastel riigist lahkuda, vahendab Postimees.