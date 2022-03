TEEME KATSE ⟩ Mitu sekundit suudab Karl Madis laulda «Saaremaa valssi» vaid ühe hingetõmbega?

Karl Madis tõi välja, kui tihti on tulnud ette seda, et ta esitab teadlikult mingit osa laulust vaid ühe hingetõmbega. Teeb ta selle jaoks eraldi trenni? «Eraldi harjutamist pole pidanud tegema. Küll aga oskan ökonoomselt kasutada oma õhuvoolu tugevust,» sõnas laulja.

Ilmselt tema fännid on juba kursis, et muusik on mitmetel oma kontsertõhtutel korraldanud ka selle teemalisi võistlusmomente. Ehk siis, kes suudab pikemalt ühe hingetõmbega laulda, on võitja. «Olen öelnud, et kui leiame publiku seast inimese, kes suudab ühe hingetõmbega pikemalt laulda kui mina, teen talle hiljem välja. Ja sellega on nii ja naa olnud. On olnud teisi võitjaid ja teisest küljest ei ole ka...olen kõrvalt märganud, et mõõduvõtmise juures on nii mõnigi tegelikult päris mitu korda hinganud,» naeris Madis.

Kes aga laulmisega kokku puutunud, see teab, et tegu pole mitte kõige lihtsama väljakutsega. Uurisime, milline on Karl Madise isiklik rekord, kui ta on laulnud näiteks «Saaremaa valssi». Esimest korda tegin selle katsetuse legendaarses Viru hotellis. Siis sain eelmängust kuni vahemänguni ühe hingetõmbega ära lauldud. See tähendab siis, esitasin salmi, refrääni ja refrääni korduse. Selle osa pikkus on ajaliselt ligikaudu 37 sekundit,» sõnas muusik.

Olgem ausad, seda tulemust on ka osaval muusikul keeruline järele teha. Madis avaldas, et on tegelenud ka veel all ujumisega, mille juures on samuti tarvis head kopsumahtu. «Kui viimati katse tegin, siis suutsin basseinis edasi-tagasi ujuda ühe hingetõmbega,» kirjeldas ta.

«Käisin aastaid tagasi Uno Loopi juures laulutunnis. Ta ütles mulle kohe alguses, et tundis minus ära puhkpillimängija. Rohkem ta mind oma tundi tagasi ei kutsunud, teatas, et mu hingamine on paigas,» muigas Karl Madis raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Raadio Elmar hommikuprogrammis on lustakas rubriik «Võimatu küsimus», kus uurime Eesti staaridelt fakte, mida nad seni pole oma eraelu või karjääri kohta kusagil mujal avaldanud.